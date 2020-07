Recenzja płyty: Marcin Wasilewski Trio/Joe Lovano, „Arctic Riff”

To muzykowanie wyrafinowane i subtelne – takie, jakie jest lubiane w ECM – ale też podszyte podskórną drapieżnością.

To już dziesiąta płyta z udziałem naszego znakomitego zespołu nagrana dla firmy Manfreda Eichera – po trzech z Tomaszem Stańko, jednej z saksofonistą Joakimem Milderem, jednej z gitarzystą Jacobem Youngiem i czterech własnych. Tym razem do polskiego tria dołączył saksofonista wybitny, jeden z najlepszych związanych z tą wytwórnią. Trzeba powiedzieć, że dopasowali się do siebie znakomicie i z wielką klasą.

Marcin Wasilewski Trio/Joe Lovano, Arctic Riff, ECM