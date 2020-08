Recenzja płyty: The Dirty Streets, „Rough and Tumble”

To, co grają The Dirty Streets, dalekie jest od oryginalności, ale, paradoksalnie, na tle współczesnej plastikowej konfekcji muzycznej brzmi ożywczo i autentycznie.

Amerykańskie trio o nazwie The Dirty Streets powstało w Memphis, Tennessee w 2006 r. Członkowie zespołu chcieli swoim stylem i repertuarem nawiązać do hard rocka przełomu lat 60. i 70. XX w. Jak mówi biografia grupy, nasłuchali się w młodości takiej muzyki dzięki swoim rodzicom. Początki nie były łatwe. Na wydanie swojej pierwszej, „dorosłej” płyty, „Blades of Grass”, muzycy musieli czekać 7 lat. The Dirty Streets, Rough and Tumble, Alive Records Ocena 3,5/6