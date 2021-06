Recenzja płyty: Jaubi, „Nafs at Peace”

Fantastyczny i pełny świeżości multikulturowy album.

Jeśli z wydanej w Polsce płyty „Guardian” robi album miesiąca, prezentuje ją w BBC słynny Gilles Peterson, a w mediach społecznościowych poleca Riz Ahmed, niedawno nominowany do Oscara aktor, gwiazda „Sound of Metal”, to musi w tym być coś interesującego. W wypadku „Nafs at Peace” jest to współpraca pakistańskiego kwartetu Jaubi z dwoma przybyszami z Zachodu – flecistą i saksofonistą Tenderloniousem z Wielkiej Brytanii oraz pianistą Markiem Pędziwiatrem z Polski. Tym od EABS i Błota oraz niedawnej nominacji do Paszportu POLITYKI.

Jaubi, Nafs at Peace, Astigmatic