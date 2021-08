Recenzja płyty: LUMP, „Animal”

Pod nazwą niezbyt zachęcającą – przynajmniej jeśli przeczytać ją po polsku – kryje się duet tworzący całkiem szlachetną odmianę muzyki pop.

Pod nazwą niezbyt zachęcającą – przynajmniej jeśli przeczytać ją po polsku – kryje się duet tworzący całkiem szlachetną odmianę muzyki pop. Laurę Marling znamy jako autorkę świetnych solowych albumów nagradzanych i nominowanych do Brit Award, w tym zeszłorocznej „Song For Our Daughter”. Ta angielska wokalistka znakomicie odnajduje się w stylistyce folkowej. Jej współpracownik Mike Lindsay działa na co dzień w zespole Tunng, który folk łączy z elementami muzyki elektronicznej. I w tę stronę, jeszcze odważniej, idą wspólnie na drugiej już płycie LUMP. Nie unikają tradycyjnych instrumentów, utwory nie uciekają całkiem z piosenkowej konwencji, ale brzmienie płyty dyktują syntezatory.

LUMP, Animal, Chrysalis/Partisan