Recenzja płyty: Marcin Wasilewski Trio, „En attendant”

Kiedy dobrzy muzycy grają ze sobą ponad ćwierć wieku, a zaczynali jeszcze w szkole, mogą nagrać płytę niemal mimochodem i zawsze będzie ona na poziomie. Płyta „En attendant”, czyli „Oczekując” – można by pomyśleć, że na Joego Lovano, z którym mieli zaraz potem nagrać świetną „Arctic Riff” – powstała w 2019 r. i dopiero teraz materiał doczekał się wydania. Jak to nierzadko się zdarza temu zespołowi, wykorzystuje on utwory z różnych muzycznych światów, ale w jakiś sposób je do siebie upodabnia, zanurza we własnym melancholijnym świecie.

Marcin Wasilewski Trio, En attendant, ECM