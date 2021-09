Recenzja płyty: Lil Nas X, „Montero”

Montero Lamar Hill, czyli Lil Nas X, wjechał do show biznesu na koniu i w stroju kowboja.

Montero Lamar Hill, czyli Lil Nas X, wjechał do show biznesu na koniu i w stroju kowboja. Przygalopował z TikToka, który przyniósł mu popularność, a sama piosenka „Old Town Road” z tym kowbojskim klipem oraz mieszanką trapu i country dodała do tego dwie nagrody Grammy. W wieku 22 lat debiutuje właśnie albumem długogrającym, na którym, jak w singlowych utworach, ogrywa – w prowokacyjny, ale też kampowy sposób – temat orientacji seksualnej. I jeśli bycie otwarcie gejowskim raperem przed Lil Nas X-em wydawało się jakimś rynkowym ryzykiem, to po „Montero” już mniej. Gdy piszę te słowa, utwory z tej płyty mają w sumie półtora miliarda odsłon w serwisie Spotify.

Lil Nas X, Montero, Columbia