Recenzja płyty: Szczyl, „Polska Floryda”

Brzydka zewnętrzna obwoluta ukrywa niezbyt zachęcającą okładkę z tytułem, który wróży coś bardziej banalnego niż dostajemy. Bo debiutancki album Szczyla to zdecydowanie pozytywne objawienie. „Polska Floryda” sugeruje wpływy współczesnej amerykańskiej sceny rapowej, ale zawartość okazuje się bliższa tradycji krajowej sceny. „Fenomenalny” i „Bang” mają brzmienie wręcz bliskie Kalibrowi 44. „Dinozaury” to lekki i funkujący hip-hop, blisko drwin z konwencji, przebojowe „Byłaś ze mną wczoraj” mogłoby trafić do rockowego repertuaru grupy WaluśKraksaKryzys, a „Cień” z udziałem Piotra Roguckiego to propozycja stricte rockowa.

Szczyl, Polska Floryda, Sony