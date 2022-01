Recenzja płyty: The Weeknd, „Dawn FM”

Wszystko perfekcyjnie oszlifowane, choć też idealnie wtórne, bardziej cyrkonie niż diamenty.

Okładka, która postarza wizerunek kanadyjskiego wokalisty i producenta o pseudonimie The Weeknd, uświadamia, że lata płyną szybko, a sam pseudonim znamy z list bestsellerów od ponad dekady. Tytuł nowej płyty – „Dawn FM” – podpowiada z kolei, że autor robi to, co od kilku lat wychodzi mu najlepiej: zamiast wymyślać na nowo muzykę pop, zgrabnie ogrywa style z list przebojów lat 80. Pomaga mu w tym po raz kolejny Max Martin, który jako współautor licznych hitów wydaje się w tej dziedzinie najlepszą gwarancją. Ale też człowiek z kreatywnego ubocza, Daniel Lopatin, czyli Oneohtrix Point Never.

The Weeknd, Dawn FM, XO