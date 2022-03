Recenzja płyty: Jerzyk Krzyżyk, „Serce”

Bardzo obiecujący artysta z rosnącej sfery między formą rockową a hiphopową, w najciekawszych momentach kompletnie rozmazuje zresztą granicę między jednym a drugim.

Bardzo obiecujący artysta z rosnącej sfery między formą rockową a hiphopową, w najciekawszych momentach kompletnie rozmazuje zresztą granicę między jednym a drugim. Sfera nie jest nowa, ale w Polsce niewyeksploatowana – Jerzyk Krzyżyk wpisuje się tu w przestrzeń pomiędzy nowofalową piosenką WaluśKraksaKryzys a ucharakteryzowanym na punk rapem Zdechłego Osy. Fascynujące jest to, że w gitarowych aranżacjach wraca to, co na polskiej scenie alternatywnej stanowi powracający refren od czterech dekad, czyli fascynacja Joy Division.

Jerzyk Krzyżyk, Serce, Dyspensa