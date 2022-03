Postrockowe, gitarowe granie stanowi znakomity wehikuł dźwiękowy dla tych dalekich od wszelkiego pocieszenia przesłań.

Debiut Łukasza Żurkowskiego sprzed dwóch lat (album „Włóczęga”) przeszedł właściwie bez echa. „Kurz” wydaje się o wiele bardziej interesujący. Dobry wokal, agresywne gitarowe brzmienie, co najmniej dwie piosenki („Demony” i wykonany wspólnie z Tomaszem Organkiem „Western”) z szansami, by stać się przebojem, to przecież niemało.

Żurkowski, Kurz, Mystic Production