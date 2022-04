Recenzja płyty: Niechęć, „Unsubscribe”

Płyta przenosi polską melancholię muzyczną w nowe czasy, i to w sposób bardzo uniwersalny.

To jest ten rodzaj muzycznej emocji, jaka nam w Polsce wychodzi. Choć nie należy do żadnego z muzycznych nurtów w ortodoksyjnie rozumianej postaci. Ani to czysty rock, ani jazz czy nawet fusion, ani wreszcie muzyka filmowa. Jeśli już coś ta instrumentalna muzyka grupy Niechęć ilustruje, to raczej świat dookoła – przygotowana po dłuższej przerwie, na 10-lecie działalności wydawniczej płyta „Unsubscribe” ma być nawet swoistym komentarzem do tego, co te trudne, choć zarazem ciekawe czasy „robią nam wszystkim w głowach”.

Niechęć, Unsubscribe, Audio Cave