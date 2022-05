Recenzja płyty: Fontaines D.C., „Skinty Fia”

W kategorii zespołów rockowych z Dublina młoda grupa Fontaines D.C. wydaje się dziś nadzieją na niewiele niższym poziomie niż lata temu U2, a potem My Bloody Valentine.

Co ciekawe, jej członkowie mogliby ze swoją nowofalowo-punkową estetyką debiutować w czasach tamtych formacji. Albo niedługo później, bo to, co prezentują na trzeciej płycie – chyba przełomowej w swojej karierze i bardziej poukładanej, nieco dojrzalszej brzmieniowo – wydaje się momentami (choćby w singlowym „Jackie Down the Line") połączeniem sił dwóch odmiennych marek z początku lat 90., Nirvany i Oasis.

Fontaines D.C., Skinty Fia, Skinty Fia, Partisan