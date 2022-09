Recenzja płyty: Lang Lang, Royal Philharmonic Orchestra, dyr. Robert Ziegler, „The Disney Book”

Na stulecie firmy Disney chiński pianista celebryta zrobił sympatyczny prezent firmie i słuchaczom.

Na stulecie firmy Disney chiński pianista celebryta zrobił sympatyczny prezent firmie i słuchaczom. Poprosił kilku cenionych aranżerów, by opracowali na fortepian solo albo na fortepian z orkiestrą melodie z najbardziej popularnych filmów dla dzieci wyprodukowanych przez tę firmę. Miały to być aranżacje bliskie muzyce Debussy’ego i Chopina oraz tradycji wirtuozowskiej od Liszta po Horowitza, pasją Lang Langa jest bowiem przybliżanie szerokiej publiczności muzyki klasycznej. Aranżacje rzeczywiście wypadły efektownie, oprócz odniesień do Debussy’ego można tu usłyszeć echa Rachmaninowa i dawnej hollywoodzkiej muzyki filmowej.

Lang Lang, Royal Philharmonic Orchestra, dyr. Robert Ziegler, The Disney Book, Deutsche Grammophon