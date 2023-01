Recenzja płyty: Iggy Pop, „Every Loser”

W dziedzinie 75-latków śpiewających punka Iggy Pop jest oczywiście pionierem, ale zanosi się na to, że to jak z rock’n’rollem – jeśli ktoś z godnością dociągnął do emerytury, nie schodzi poniżej pewnego poziomu.

W dziedzinie 75-latków śpiewających punka Iggy Pop jest oczywiście pionierem, ale zanosi się na to, że to jak z rock’n’rollem – jeśli ktoś z godnością dociągnął do emerytury, nie schodzi poniżej pewnego poziomu. Na nowy solowy album lider The Stooges ściągnął ponadto całą kompanię muzyków znanych i lubianych formacji: Red Hot Chili Peppers (łatwiej od razu sobie wyobrazić wspólny występ podczas tegorocznego koncertu na PGE Narodowym), Guns N’ Roses i Jane’s Addiction. W sesjach brał też udział zmarły w zeszłym roku Taylor Hawkins, fenomenalny perkusista Foo Fighters. Iggy Pop, Every Loser, Atlantic