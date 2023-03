Recenzja płyty: Cate Blanchett, Sophie Kauer i in., „Mahler, Guðnadottir, Elgar”

Kogo wciągnął film, chętnie posłucha płyty będącej pomysłem reżysera Todda Fielda, zafascynowanego procesem tworzenia muzyki.

Kogo wciągnął film, chętnie posłucha płyty będącej pomysłem reżysera Todda Fielda, zafascynowanego procesem tworzenia muzyki. Na początku są dzieła autorki muzyki oryginalnej, Hildur Guðnadottir: najpierw nucona przez nią melodia-zalążek nowego utworu Tár „For Petra”, później cały utwór na orkiestrę, paraliżująco smutny i chłodny. Pomiędzy nimi krótkie „Mortar” na wiolonczelę przetworzoną elektronicznie (w wykonaniu samej kompozytorki), do którego Field nakręcił osobny teledysk. Wreszcie trzyczęściowa kompozycja na kwartet smyczkowy, nazwana po prostu „Tár”, ewidentnie inspirowana II i III Kwartetem smyczkowym Henryka Mikołaja Góreckiego.

Cate Blanchett, Sophie Kauer i in., Mahler, Guðnadottir, Elgar – music from and inspired by the motion picture „Tár”, Deutsche Grammophon