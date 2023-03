Recenzja płyty: Różni wykonawcy, „Club2020”

Album lepiej działa jako zbiór singli niż jako całość.

Rap stał się ostatnio w Polsce dyscypliną bardziej zespołową. Po sukcesach „Hotelu Maffija”, obozu kondycyjnego połączonego z nagraniami gwiazd SBM Label, konkurencyjna wytwórnia, 2020, proponuje zrealizowany z nie mniejszym rozmachem wyjazd integracyjny. Jego efekt to płyta, na której obok siebie występują Taco Hemingway, Oki, Otsochodzi, Young Igi, Schafter, Gruby Mielzky czy członkowie duetu PRO8L3M, którego producent Steez83 odpowiada za muzyczny kształt całości. To rap środka, inspirowany tu i ówdzie latynoską rytmiką, zrealizowany z rozmachem – gwiazdy SBM przy bohaterach „Club2020” to był jednak bardziej obóz młodzieżowy, ze wszystkimi plusami (spontaniczność) i minusami (naiwność).

Różni wykonawcy, Club2020, 2020