Recenzja płyty: Włochaty, „Miłość, pokój, zamieszki”

Liczy się przesłanie i energia dźwięków, których na tej płycie nie brakuje.

Szczeciński zespół legenda, z którym na koncercie w 1989 r. zadebiutowała publicznie Kasia Nosowska, wciąż pozostaje wierny formule anarchopunkowej, co jeszcze kilka lat temu wytykano jako przejaw rockowego skansenu, ale dziś… No właśnie. Piosenki o zabijaniu planety („Szukamy wody na Marsie/Marnując jej zasoby na Ziemi”), medialnej manipulacji („Ministerstwo dezinformacji/Departament ogłupiania/Żerowanie na ludzkich lękach”), opresyjnym systemie, gdzie „jesteśmy jak w imadle czekając kiedy dokręcą śrubę”, okazują się nader aktualne. No i hasła odnoszące się do wolności, potrzeby buntu, walki z tyranią nie unoszą się w semantycznej abstrakcji, ale dotyczą realnych społecznych doświadczeń tu i teraz.

Włochaty, Miłość, pokój, zamieszki, Mystic Production