Recenzja płyty: Piotr Beczała, Christian Gerhaher, Gerold Huber, „Gustav Mahler, Das Lied von der Erde”

Mogłoby się wydawać, że to typowy program pandemiczny – nagrany w 2020 r. przez dwóch śpiewaków i pianistę, choć podstawowa jest wersja z orkiestrą, niezwykle bogatą i barwną jak to u Mahlera.

Mogłoby się wydawać, że to typowy program pandemiczny – nagrany w 2020 r. przez dwóch śpiewaków i pianistę, choć podstawowa jest wersja z orkiestrą, niezwykle bogatą i barwną jak to u Mahlera. Jednak Christian Gerhaher, wybitny baryton niemiecki z żyłką do eksperymentów formalnych, od pewnego czasu lansuje tę wersję i do wspólnego jej wykonania zaprosił Piotra Beczałę jeszcze w 2011 r.; wykonali go wówczas wraz z wielkim pianistą Andrásem Schiffem na festiwalu w Salzburgu.

Piotr Beczała, Christian Gerhaher, Gerold Huber, Gustav Mahler, Das Lied von der Erde, Sony Classical