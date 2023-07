Recenzja płyty: Anohni and the Johnsons, „My Back Was a Bridge for You to Cross”

Nie będzie przesady w stwierdzeniu, że nowy album Anohni odtwarza klimat historycznej płyty „What’s Going On” Marvina Gaye’a – tyle że przenosząc go w świat dzisiejszych problemów: alienacji, publicznego piętnowania, katastrofy ekologicznej.

Nie będzie przesady w stwierdzeniu, że nowy album Anohni odtwarza klimat historycznej płyty „What’s Going On” Marvina Gaye’a – tyle że przenosząc go w świat dzisiejszych problemów: alienacji, publicznego piętnowania, katastrofy ekologicznej. Brytyjska transpłciowa wokalistka przyznaje się do tej fascynacji wprost, ale zadanie realizuje wybitnie, na poziomie najlepszych albumów firmowanych jeszcze nazwą Antony and the Johnsons. Płyta „My Back Was a Bridge for You to Cross” – z wymownie dobraną okładkową figurą Marshy P. Johnson, dawnej bojowniczki środowiska LGBT – przynosi połączenie najlepszych cech starych, niezwykle lirycznych płyt Anohni z jej mocniejszym, zaangażowanym społecznie obliczem.

Anohni and the Johnsons, My Back Was a Bridge for You to Cross, Rough Trade