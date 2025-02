Recenzja płyty: Fisz Emade Tworzywo, „25”

Bardzo mądra płyta. Do słuchania po wielekroć i do skupionego namysłu.

W przyszłym roku minie 25 lat od wydania pierwszej płyty braci Waglewskich (Bartka i Piotra, czyli Fisza i Emadego) „Polepione dźwięki”, więc nietrudno się domyślić, że tytuł ich najnowszego albumu odnosi się właśnie do okrągłej rocznicy twórczej aktywności. „25” to rzecz starannie przygotowana od strony producenckiej i koncepcyjnej. Subtelne podkłady instrumentalne wspomagają czytelne partie wokalne, a nawiązywanie do konwencji muzycznych (reggae, rap, piosenka autorska) każe się domyślać także jakiegoś klucza merytorycznego, podkreślenia struktury całej opowieści.

Fisz Emade Tworzywo, 25, Mystic