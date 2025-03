Recenzja płyty: Alabaster DePlume, „A Blade Because A Blade Is Whole”

DePlume jest może niedbały i prostolinijny, ale bezpretensjonalny.

Angielski saksofonista, poeta i wokalista zaczął większą karierę późno – w okolicach czterdziestki, a przy tym w okolicach światowej pandemii. To nie bez znaczenia. Muzyków, głównie z kręgu świetnej dziś brytyjskiej sceny jazzowej, zebrał dzięki umiejętności współpracy, ale przyciąga dziś do niego to, co już w sobie miał – dar szkicowania lekkich saksofonowych melodii z mocnym wibratem, niczym u Etiopczyka Gétatchèw Mèkuryi, a przede wszystkim kojący, uspokajający ton.

Alabaster DePlume, A Blade Because A Blade Is Whole, International Anthem