Recenzja płyty: Newest Zealand, „Harmony Attack”

Płyta „Harmony Attack” wydaje się ukoronowaniem dotychczasowej pracy Borysa Dejnarowicza – dziennikarza, ale też muzyka The Car Is On Fire, CNC i założyciela supergrupy Newest Zealand. Na czym ta praca polegała? Na próbie estetycznego zawrócenia polskich rockowych wyborów, związanej z powrotem do źródeł, włącznie z The Beatles czy The Beach Boys z ich najlepszych chwil, żeby współczesne piosenki z pogranicza popu i rocka zbudować na charakterystycznej dla tamtych ścieżek finezji melodycznej i harmonicznej różnorodności. Newest Zealand, Harmony Attack, NoPaper