2 września 2025
Glass uszlachetniony
Recenzja płyty: Iwo Jedynecki, „Philip Glass, Etudes Vol. 1”
2 września 2025
Nawet jeśli ktoś nie lubi Glassa, płyta może mu się spodobać, a jeśli lubi, to tym bardziej.
Akordeon był jak dotąd w Stanach Zjednoczonych instrumentem raczej pogardzanym, kojarzonym z plebsem i muzykowaniem ulicznym. Dlatego też Iwo Jedynecki, współlaureat (w duecie ze skrzypaczką Karoliną Mikołajczyk) Paszportu POLITYKI za 2023 r., przyjeżdżając na stypendium Fulbrighta, zaskoczył i zadziwił tamtejsze środowisko muzyczne. Transkrybując fortepianowe etiudy Philippa Glassa, marzył o ich wykonaniu i nagraniu, a gdy wysłał demo kompozytorowi, ten od razu się zgodził.
Iwo Jedynecki, Philip Glass, Etudes Vol. 1, Orange Mountain Music
Polityka 36.2025 (3530) z dnia 02.09.2025; Afisz. Premiery; s. 75
Oryginalny tytuł tekstu: "Glass uszlachetniony"