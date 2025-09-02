Recenzja płyty: Iwo Jedynecki, „Philip Glass, Etudes Vol. 1”

Nawet jeśli ktoś nie lubi Glassa, płyta może mu się spodobać, a jeśli lubi, to tym bardziej.

Akordeon był jak dotąd w Stanach Zjednoczonych instrumentem raczej pogardzanym, kojarzonym z plebsem i muzykowaniem ulicznym. Dlatego też Iwo Jedynecki, współlaureat (w duecie ze skrzypaczką Karoliną Mikołajczyk) Paszportu POLITYKI za 2023 r., przyjeżdżając na stypendium Fulbrighta, zaskoczył i zadziwił tamtejsze środowisko muzyczne. Transkrybując fortepianowe etiudy Philippa Glassa, marzył o ich wykonaniu i nagraniu, a gdy wysłał demo kompozytorowi, ten od razu się zgodził. Iwo Jedynecki, Philip Glass, Etudes Vol. 1, Orange Mountain Music