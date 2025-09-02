Przejdź do treści
Dorota Szwarcman
2 września 2025
Muzyka

Glass uszlachetniony

Recenzja płyty: Iwo Jedynecki, „Philip Glass, Etudes Vol. 1”

Iwo Jedynecki, „Philip Glass, Etudes Vol. 1”. Iwo Jedynecki, „Philip Glass, Etudes Vol. 1”. materiały prasowe
Nawet jeśli ktoś nie lubi Glassa, płyta może mu się spodobać, a jeśli lubi, to tym bardziej.

Akordeon był jak dotąd w Stanach Zjednoczonych instrumentem raczej pogardzanym, kojarzonym z plebsem i muzykowaniem ulicznym. Dlatego też Iwo Jedynecki, współlaureat (w duecie ze skrzypaczką Karoliną Mikołajczyk) Paszportu POLITYKI za 2023 r., przyjeżdżając na stypendium Fulbrighta, zaskoczył i zadziwił tamtejsze środowisko muzyczne. Transkrybując fortepianowe etiudy Philippa Glassa, marzył o ich wykonaniu i nagraniu, a gdy wysłał demo kompozytorowi, ten od razu się zgodził. 

Iwo Jedynecki, Philip Glass, Etudes Vol. 1, Orange Mountain Music

Polityka 36.2025 (3530) z dnia 02.09.2025; Afisz. Premiery; s. 75
Oryginalny tytuł tekstu: "Glass uszlachetniony"
Dorota Szwarcman

Krytyczka muzyczna działu Kultura w „Polityce” (od 2002 r.). Absolwentka studiów kompozycji na warszawskiej uczelni muzycznej. Wcześniej pracowała w kwartalniku „Polish Music/Polnische Musik” (dziś nieistniejącym), „Gazecie Wyborczej” oraz „Wprost”. Publikowała także m.in. w „Ruchu Muzycznym”, „Midraszu”, „Tygodniku Powszechnym”, „Jazz Forum”. Autorka książek: „Razem w życiu i muzyce. Rozmowy z Ewą Podleś i Jerzym Marchwińskim” (PWM 2001) i „Czas Warszawskich Jesieni. O muzyce polskiej 1945–2007” (Stentor 2007). Laureatka Nagrody Honorowej Związku Kompozytorów Polskich (2009) i odznaki „Zasłużony dla kultury polskiej”.
