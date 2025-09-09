Przejdź do treści
Mirosław Pęczak
Muzyka

Rock niezmordowany

Recenzja płyty: WaluśKraksaKryzys, „Tematy i wariacje”

Estetyka rockowa raczej uwypukla, niż miałaby zagłuszać warstwę słowną płyty, za co gratulacje dla producenta.

Nowa płyta Sebastiana Łukasza Gugulskiego, czyli artysty o pseudonimie WaluśKraksaKryzys, nie przynosi przełomu na tle jego dotychczasowego dorobku (trzy albumy studyjne), ale trudno też mówić o jakimkolwiek rozczarowaniu. Można powiedzieć, że Waluś konsekwentnie podąża wybranym kiedyś indie-rockowym szlakiem i niewiele wskazuje, by miał go opuścić. 

WaluśKraksaKryzys, Tematy i wariacje, Mystic Production

Mirosław Pęczak

Kulturoznawca i socjolog (specjalność naukowa: komunikacja masowa i kultura popularna, młodzieżowa, audiowizualna). Dziennikarz działu kultury „Polityki” od 1993 r. Wykładał w Instytucie Dziennikarstwa UW i w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej. Był także rektorem Wyższej Szkoły Dziennikarskiej im. M. Wańkowicza. Habilitował się w 2015 r. („Subkultury w PRL. Opór, kreacja, imitacja” na Wydziale Humanistyczno-Społecznym SWPS). Kieruje Zakładem Interdyscyplinarnych Badań nad Kulturą na Wydziale Pedagogicznym UW.
