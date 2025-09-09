9 września 2025
Recenzja płyty: WaluśKraksaKryzys, „Tematy i wariacje”
Estetyka rockowa raczej uwypukla, niż miałaby zagłuszać warstwę słowną płyty, za co gratulacje dla producenta.
Nowa płyta Sebastiana Łukasza Gugulskiego, czyli artysty o pseudonimie WaluśKraksaKryzys, nie przynosi przełomu na tle jego dotychczasowego dorobku (trzy albumy studyjne), ale trudno też mówić o jakimkolwiek rozczarowaniu. Można powiedzieć, że Waluś konsekwentnie podąża wybranym kiedyś indie-rockowym szlakiem i niewiele wskazuje, by miał go opuścić.
WaluśKraksaKryzys, Tematy i wariacje, Mystic Production
