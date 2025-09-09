9 września 2025
Złodzieje uwagi
Recenzja płyty: Big Thief, „Double Infinity”
Całość subtelnie kradnie uwagę słuchacza i zachęca do powtórek.
Wielkość grupy Big Thief umyka trochę Polakom. Ta wielkomiejska (działają w Nowym Jorku), nowoczesna grupa folk-rockowa może się pochwalić nominacją do Grammy za poprzedni album „Dragon New Warm Mountain I Believe in You”, a na nowym – wydanym właśnie „Double Infinity” – nie traci formy. Ma też słusznie opinię świetnej grupy koncertowej, ale Polskę omija, a mimo odejścia basisty Maxa Oleartchika to świetne zespołowe zgranie pozostaje czymś, co odróżnia piosenki Big Thief od songów jej liderki Adrianne Lenker.
Big Thief, Double Infinity, 4AD
