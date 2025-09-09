Przejdź do treści
Reklama
Bartek Chaciński
Bartek Chaciński
9 września 2025
Muzyka

Złodzieje uwagi

Recenzja płyty: Big Thief, „Double Infinity”

9 września 2025
Big Thief, „Double Infinity”. Big Thief, „Double Infinity”. materiały prasowe
Całość subtelnie kradnie uwagę słuchacza i zachęca do powtórek.

Wielkość grupy Big Thief umyka trochę Polakom. Ta wielkomiejska (działają w Nowym Jorku), nowoczesna grupa folk-rockowa może się pochwalić nominacją do Grammy za poprzedni album „Dragon New Warm Mountain I Believe in You”, a na nowym – wydanym właśnie „Double Infinity” – nie traci formy. Ma też słusznie opinię świetnej grupy koncertowej, ale Polskę omija, a mimo odejścia basisty Maxa Oleartchika to świetne zespołowe zgranie pozostaje czymś, co odróżnia piosenki Big Thief od songów jej liderki Adrianne Lenker. 

Big Thief, Double Infinity, 4AD

Polityka 37.2025 (3531) z dnia 09.09.2025; Afisz. Premiery; s. 77
Oryginalny tytuł tekstu: "Złodzieje uwagi"
Bartek Chaciński

Bartek Chaciński

Zastępca redaktora naczelnego „Polityki”. Dziennikarz i publicysta zajmujący się muzyką, kulturą popularną oraz młodym językiem. W „Polityce” od kwietnia 2010 r. Wcześniej w starej „Machinie”, „City Magazine”, „Przekroju”. Współpracuje z radiową Trójką. Autor serii „Słowników najmłodszej polszczyzny”, członek Rady Języka Polskiego.
Reklama