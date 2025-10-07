Recenzja płyty: Geese, „Getting Killed”

Sensacja, którą można było przewidzieć, śledząc losy formacji Geese (Gęsi) z Brooklynu i jej lidera Camerona Wintera.

Sensacja, którą można było przewidzieć, śledząc losy formacji Geese (Gęsi) z Brooklynu i jej lidera Camerona Wintera. Ich poprzedni album „3D Country” brzmiał bardzo obiecująco, a nagrania Wintera z albumu „Heavy Metal” – jeszcze lepiej. Płyta „Getting Killed” splata kilka pozornie odległych wątków: wyobraźnię melodyczną Radiohead, mocną ekspresję wokalną o punkowym charakterze i gęste linie rytmiczne rodem ze starych albumów Toma Waitsa albo z płyt Can. Sporo tu wątków bluesowych i soulowych, świetny warsztat łączy Amerykanów z młodymi brytyjskimi formacjami w rodzaju Black Country, New Road.

Geese, Getting Killed, Partisan