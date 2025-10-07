7 października 2025
Sztuczne piosenki
Recenzja płyty: Ed Sheeran, „Play”
Brytyjski piosenkarz wydaje się tu sobą przez minutę i 20 sekund pierwszego utworu.
Brytyjski piosenkarz wydaje się tu sobą przez minutę i 20 sekund pierwszego utworu. W dalszej części płyty pozbył się atutów (wyuczonej na ulicy umiejętności swobodnego śpiewania przy akompaniamencie jedynie zapętlanej gitary) i poszedł ścieżką wytyczoną przez międzynarodowe grono producentów muzyki pop, w znacznej mierze syntetyczną i programowaną. A zarazem skrojoną pod algorytmy i nieodróżnialną od efektów działania sztucznej inteligencji. „Play” wydaje się dowodem na to, że AI, w deklaracjach odrzucana przez większość artystów, i tak rządzi ich wyborami.
Ed Sheeran, Play, Atlantic
Polityka 41.2025 (3535) z dnia 07.10.2025; Afisz. Premiery; s. 83
