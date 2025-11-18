Recenzja płyty: Rosalía, „Lux”

Rzadko trafia się dziś wydawnictwo tak intensywne, domagające się uwagi, zarazem tak ostentacyjnie piękne.

Żywoty żeńskich świętych z różnych zakątków świata jako podstawa materiału; Duolingo i Google Translate pomagające zaśpiewać w 13 różnych językach – od hiszpańskiego i włoskiego po arabski, japoński i mandaryński; flamenco, pop i elektronika w ożywionym dialogu z London Symphony Orchestra. Rosalía zasłużyła sobie na miano największej obecnie innowatorki popu, bo spektakularnej kariery nie okupiła kompromisami. Przeciwnie, każdą kolejną płytą katalońska artystka prowokuje bezczelnymi niekiedy kombinacjami stylistycznymi, a czwarty album wydaje się tej metody kulminacją.

Rosalía, Lux, Sony