18 listopada 2025
Pop w operze

Recenzja płyty: Rosalía, „Lux”

Rzadko trafia się dziś wydawnictwo tak intensywne, domagające się uwagi, zarazem tak ostentacyjnie piękne.

Żywoty żeńskich świętych z różnych zakątków świata jako podstawa materiału; Duolingo i Google Translate pomagające zaśpiewać w 13 różnych językach – od hiszpańskiego i włoskiego po arabski, japoński i mandaryński; flamenco, pop i elektronika w ożywionym dialogu z London Symphony Orchestra. Rosalía zasłużyła sobie na miano największej obecnie innowatorki popu, bo spektakularnej kariery nie okupiła kompromisami. Przeciwnie, każdą kolejną płytą katalońska artystka prowokuje bezczelnymi niekiedy kombinacjami stylistycznymi, a czwarty album wydaje się tej metody kulminacją.

Polityka 47.2025 (3541) z dnia 19.11.2025; Afisz. Premiery; s. 81
W „Polityce” o muzyce, nowych technologiach i ich wpływie na nas pisze od ponad dekady, czuwa również nad aplikacją Fiszki Polityki. Wcześniej publikował m.in. w „Przekroju”, „Zwierciadle”, „Machinie” i „Gazecie Magnetofonowej”. Prowadzi także międzynarodowy serwis beehype, który zrzesza dziennikarzy muzycznych z prawie całego świata dzielących się lokalnymi nowościami.

