Bartek Chaciński
18 listopada 2025
Muzyka

Duża forma

Recenzja płyty: Hania Rani, „Non Fiction – A Piano Concerto in Four Movements”

Hania Rani, „Non Fiction – A Piano Concerto in Four Movements” Hania Rani, „Non Fiction – A Piano Concerto in Four Movements” materiały prasowe
Z tym albumem jest trochę tak jak z całą dyskografią Hani Rani, naszej eksportowej pianistki i kompozytorki, laureatki Paszportu POLITYKI. Nie wolno dać się zwieść pozorom.

Z tym albumem jest trochę tak jak z całą dyskografią Hani Rani, naszej eksportowej pianistki i kompozytorki, laureatki Paszportu POLITYKI. Nie wolno dać się zwieść pozorom. Koncert fortepianowy, który dostajemy do rąk w postaci płyty „Non Fiction – A Piano Concerto in Four Movements”, powstał już w 2023 r. I wtedy, na koncercie w Muzeum Polin z okazji rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim, wypadł ciekawie, ale jednak trochę sztucznie, jak próba uwspółcześnienia starej formuły. Inspiracją była historia nastoletniej kompozytorki z getta – Josimy Feldszuh. Teraz utwór się wydłużył (urósł z trzech do czterech części) i nabrał bardziej uniwersalnego charakteru.

Hania Rani, Non Fiction – A Piano Concerto in Four Movements, Chilling Bambino/Decca

Polityka 47.2025 (3541) z dnia 19.11.2025; Afisz. Premiery; s. 81
Oryginalny tytuł tekstu: "Duża forma"
Bartek Chaciński

Zastępca redaktora naczelnego „Polityki”. Dziennikarz i publicysta zajmujący się muzyką, kulturą popularną oraz młodym językiem. W „Polityce” od kwietnia 2010 r. Wcześniej w starej „Machinie”, „City Magazine”, „Przekroju”. Współpracuje z radiową Trójką. Autor serii „Słowników najmłodszej polszczyzny”, członek Rady Języka Polskiego.
