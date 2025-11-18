Recenzja płyty: Hania Rani, „Non Fiction – A Piano Concerto in Four Movements”

Z tym albumem jest trochę tak jak z całą dyskografią Hani Rani, naszej eksportowej pianistki i kompozytorki, laureatki Paszportu POLITYKI. Nie wolno dać się zwieść pozorom.

Z tym albumem jest trochę tak jak z całą dyskografią Hani Rani, naszej eksportowej pianistki i kompozytorki, laureatki Paszportu POLITYKI. Nie wolno dać się zwieść pozorom. Koncert fortepianowy, który dostajemy do rąk w postaci płyty „Non Fiction – A Piano Concerto in Four Movements”, powstał już w 2023 r. I wtedy, na koncercie w Muzeum Polin z okazji rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim, wypadł ciekawie, ale jednak trochę sztucznie, jak próba uwspółcześnienia starej formuły. Inspiracją była historia nastoletniej kompozytorki z getta – Josimy Feldszuh. Teraz utwór się wydłużył (urósł z trzech do czterech części) i nabrał bardziej uniwersalnego charakteru.

Hania Rani, Non Fiction – A Piano Concerto in Four Movements, Chilling Bambino/Decca