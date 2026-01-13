Recenzja płyty: Dry Cleaning, „Secret Love”

Nie ma w tym przeładowania, jest sztuka walki bez walki i pokaz siły bez potu.

Szeptem do mnie mów – słyszeliśmy w polskiej piosence. Florence Shaw mówi momentami na pograniczu szeptu na tle zgiełkliwej muzyki i aż dziw bierze, że to wśród tych krzyczących wokalistek szuka się najmocniejszych kobiecych postaw dzisiejszej sceny rockowej. Dry Cleaning lubią konfrontować żywioł muzyki gitarowej z opanowaniem deklamowanych tekstów. Te brzmią jak spuszczone ze smyczy, szczere i zjadliwe wewnętrzne monologi, które nagle nagłośniono z dużą mocą – Shaw wciela się w projektanta statków wycieczkowych uzasadniającego obłęd swojej pracy albo w influencerkę, która ma dla nas litanię porad czyniących życie jeszcze gorszym.

Dry Cleaning, Secret Love, 4AD