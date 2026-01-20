Recenzja płyty: Dominik Strycharski / Akademia Pana Korzyńskiego, „Korzyński Ultimate”

To jest w dużej mierze akademia na cześć, ale przygotowana z przekonaniem, ze smakiem i bardzo potrzebna.

To jest w dużej mierze akademia na cześć, ale przygotowana z przekonaniem, ze smakiem i bardzo potrzebna. Zmarły w 2022 r. Andrzej Korzyński, o którym wielokrotnie pisaliśmy, był postacią wielowymiarową i nie dość docenioną za życia. Laureat Paszportu POLITYKI Dominik Strycharski wraz z zespołem świetnych młodych muzyków stworzył kilkanaście miesięcy temu program złożony z utworów z różnych pól działań Korzyńskiego: od wczesnych piosenek pisanych dla Piotra Szczepanika, przez filmowe utwory dla innych Andrzejów – Żuławskiego i Wajdy – aż po Franka Kimono i „Akademię Pana Kleksa”.

Dominik Strycharski / Akademia Pana Korzyńskiego, Korzyński Ultimate, GAD Records