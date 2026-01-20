Przejdź do treści
Bartek Chaciński
20 stycznia 2026
Muzyka

Karate mistrz

Recenzja płyty: Dominik Strycharski / Akademia Pana Korzyńskiego, „Korzyński Ultimate”

Dominik Strycharski / Akademia Pana Korzyńskiego, „Korzyński Ultimate” Dominik Strycharski / Akademia Pana Korzyńskiego, „Korzyński Ultimate” materiały prasowe
To jest w dużej mierze akademia na cześć, ale przygotowana z przekonaniem, ze smakiem i bardzo potrzebna.

To jest w dużej mierze akademia na cześć, ale przygotowana z przekonaniem, ze smakiem i bardzo potrzebna. Zmarły w 2022 r. Andrzej Korzyński, o którym wielokrotnie pisaliśmy, był postacią wielowymiarową i nie dość docenioną za życia. Laureat Paszportu POLITYKI Dominik Strycharski wraz z zespołem świetnych młodych muzyków stworzył kilkanaście miesięcy temu program złożony z utworów z różnych pól działań Korzyńskiego: od wczesnych piosenek pisanych dla Piotra Szczepanika, przez filmowe utwory dla innych Andrzejów – Żuławskiego i Wajdy – aż po Franka Kimono i „Akademię Pana Kleksa”. 

Dominik Strycharski / Akademia Pana Korzyńskiego, Korzyński Ultimate, GAD Records

Polityka 4.2026 (3548) z dnia 20.01.2026; Afisz. Premiery; s. 75
Oryginalny tytuł tekstu: "Karate mistrz"
