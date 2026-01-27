Recenzja płyty: Piotr Anderszewski, „Brahms: Late Works”

Piotr Anderszewski długo unikał grania dzieł Johannesa Brahmsa, mówiąc, że to kompozytor „zbyt idealny”. Dziś znajduje w nim tajemnicę, która kryje się w jego późnych fortepianowych miniaturach z opusów 116–119 (płyta zawiera ich wybór). To utwory intymne, głębokie, przemawiające w ściszonym tonie. Nie ma w nich ekshibicjonizmu, romantycznych wybuchów; choć są tu miniatury o różnych charakterach, pogodne, melancholijne, a nawet pełne tragizmu, mają w sobie element dyskrecji, nie narzucają się z emocjami, bo te zawarte są w samych nutach.

Piotr Anderszewski, Brahms: Late Works, Warner Classics