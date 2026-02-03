3 lutego 2026
Powrót do przyszłości
Recenzja płyty: Julianna Barwick & Mary Lattimore, „Tragic Magic”
Powrót w dobrym stylu, godny poświęcenia mu przynajmniej jednego zimowego wieczoru w roku.
Irlandzki zespół Clannad przeszedł kiedyś (w czasach znanego u nas serialu o Robin Hoodzie) od muzyki tradycyjnej do grania New Age, a jego była członkini Enya została nawet na wiele lat królową tego nurtu. Płyta „Tragic Magic”, na której łączą siły dwie Amerykanki: Julianna Barwick, wokalistka grywająca na syntezatorach i aranżująca muzykę chóralną, oraz harfistka Mary Lattimore to coś dla miłośników tej konwencji. A przy tym muzyki z wytwórni 4AD z lat 80., ale też… Vangelisa.
Julianna Barwick & Mary Lattimore, Tragic Magic, InFiné
Polityka 6.2026 (3550) z dnia 03.02.2026; Afisz. Premiery; s. 73
