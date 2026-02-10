Przejdź do treści
Mirosław Pęczak
Muzyka

Wciąż w natarciu

Recenzja płyty: Dezerter, „Wolny wybieg”

Dezerter, „Wolny wybieg” Dezerter, „Wolny wybieg” materiały prasowe
Ten album to donośny krzyk i ostrzeżenie przed ekologiczną i polityczną apokalipsą.

Niebawem ta punkowa supergrupa będzie obchodzić 45-lecie, ale nic nie wskazuje na to, by zamierzała już tylko cieszyć się zasłużoną sławą. Dowodem – najnowszy album. Dezerter nigdy nie schodzi poniżej odpowiednio wysokiego poziomu, a „Wolny wybieg” to z jednej strony znakomita realizacja wzorca muzyki punkowej („Jad”, „Źródło”), a z drugiej – śmiałe wycieczki poza ustalony idiom. Wszyscy wiemy, że Robert Matera jest sprawnym gitarzystą (i coraz lepszym wokalistą), Jacek Chrzanowski świetnym basistą, a Krzysztof Grabowski perkusistą i bardzo dobrze umieją eksplorować różne klimaty muzyczne.

Dezerter, Wolny wybieg, Mystic Production

Polityka 7.2026 (3551) z dnia 10.02.2026; Afisz. Premiery; s. 72
Oryginalny tytuł tekstu: "Wciąż w natarciu"
