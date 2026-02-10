Przejdź do treści
Muzyka

Dźwięki Północy

Recenzja płyty: Hér, „Monochrome”

Długo trzeba było czekać na debiutancki album formacji Hér, ale trzeba przyznać, że dziś trafia w punkt.

Długo trzeba było czekać na debiutancki album formacji Hér, ale trzeba przyznać, że dziś trafia w punkt. Po pierwsze, trójmiejskiemu kwintetowi udało się podpisać kontrakt z francuską wytwórnią Season of Mist. Wprawdzie wydawca ten kojarzy się z ciężką muzyką metalową, a Polacy (m.in. skrzypek Tomasz Chyła i saksofonista Piotr Chęcki) wywodzą się z jazzowego środowiska i nie mają nawet w składzie gitarzysty, ale atmosfera „Monochrome” jest odpowiednio ciemna i gęsta. 

Hér, Monochrome, Season of Mist

Polityka 7.2026 (3551) z dnia 10.02.2026; Afisz. Premiery; s. 73
Oryginalny tytuł tekstu: "Dźwięki Północy"
