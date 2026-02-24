Przejdź do treści
Muzyka

Rekordy i refleksje

Recenzja płyty: Yunchan Lim, „Bach, Goldberg Variations”

Yunchan Lim, „Bach, Goldberg Variations” Yunchan Lim, „Bach, Goldberg Variations” materiały prasowe
Wariacje goldbergowskie to wyzwanie dla pianisty, zwłaszcza że zostały napisane na klawesyn dwumanuałowy, więc wykonywanie ich na jednej klawiaturze może sprawiać techniczne problemy.

Wariacje goldbergowskie to wyzwanie dla pianisty, zwłaszcza że zostały napisane na klawesyn dwumanuałowy, więc wykonywanie ich na jednej klawiaturze może sprawiać techniczne problemy. Koreański solista Yunchan Lim, który od czasu wygranej na konkursie Vana Cliburna w 2022 r. w wieku 18 lat (jako najmłodszy w historii) jest jedną z sensacji świata pianistycznego, technicznych problemów nie ma żadnych: wszystkie szybsze wariacje perlą się okrągłymi dźwiękami w rekordowych czasem tempach, z młodzieńczą energią i dezynwolturą.

Yunchan Lim, Bach, Goldberg Variations, Decca Classics

Polityka 9.2026 (3553) z dnia 24.02.2026; Afisz. Premiery; s. 75
Dorota Szwarcman

Krytyczka muzyczna działu Kultura w „Polityce” (od 2002 r.). Absolwentka studiów kompozycji na warszawskiej uczelni muzycznej. Wcześniej pracowała w kwartalniku „Polish Music/Polnische Musik” (dziś nieistniejącym), „Gazecie Wyborczej” oraz „Wprost”. Publikowała także m.in. w „Ruchu Muzycznym”, „Midraszu”, „Tygodniku Powszechnym”, „Jazz Forum”. Autorka książek: „Razem w życiu i muzyce. Rozmowy z Ewą Podleś i Jerzym Marchwińskim” (PWM 2001) i „Czas Warszawskich Jesieni. O muzyce polskiej 1945–2007” (Stentor 2007). Laureatka Nagrody Honorowej Związku Kompozytorów Polskich (2009) i odznaki „Zasłużony dla kultury polskiej”.
