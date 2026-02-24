Recenzja płyty: Yunchan Lim, „Bach, Goldberg Variations”

Wariacje goldbergowskie to wyzwanie dla pianisty, zwłaszcza że zostały napisane na klawesyn dwumanuałowy, więc wykonywanie ich na jednej klawiaturze może sprawiać techniczne problemy.

Wariacje goldbergowskie to wyzwanie dla pianisty, zwłaszcza że zostały napisane na klawesyn dwumanuałowy, więc wykonywanie ich na jednej klawiaturze może sprawiać techniczne problemy. Koreański solista Yunchan Lim, który od czasu wygranej na konkursie Vana Cliburna w 2022 r. w wieku 18 lat (jako najmłodszy w historii) jest jedną z sensacji świata pianistycznego, technicznych problemów nie ma żadnych: wszystkie szybsze wariacje perlą się okrągłymi dźwiękami w rekordowych czasem tempach, z młodzieńczą energią i dezynwolturą.

Yunchan Lim, Bach, Goldberg Variations, Decca Classics