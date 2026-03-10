Recenzja płyty: Różni wykonawcy, „Help(2)”

Za co cenić muzyczne projekty charytatywne? Nie zawsze za to, co realnie przynoszą ofiarom głodu i wojny, bo z efektywnością pomocy bywało różnie.

Za co cenić muzyczne projekty charytatywne? Nie zawsze za to, co realnie przynoszą ofiarom głodu i wojny, bo z efektywnością pomocy bywało różnie. Bardziej już za nagłaśnianie problemów i prezentację ducha czasów. „We Are The World” było historycznym portretem sceny muzycznej. Podobnie pierwsza część kompilacji „Help” z 1995 r. z Radiohead, Oasis i Portishead na pokładzie. Na jej kolejnej odsłonie „Help(2)” 21 lat później znajdziemy tych drugich, Beth Gibbons z Portishead, ale też grupę Pulp czy lidera Blur Damona Albarna, a do tego Arctic Monkeys, Fontaines D.C. i mnóstwo innych nazwisk, które pojawiły się między jedną a drugą składanką.

Różni wykonawcy, Help(2), War Child Records