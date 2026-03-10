10 marca 2026
Starsi panowie dwaj
Recenzja płyty: Cyprien Katsaris, „Polish Nostalgia”
Całość jest trochę jakby z luksusowej kawiarni, ale rozbraja, a nawet wzrusza.
Historia tej płyty nadaje się na opowieść: znany francuski wirtuoz o korzeniach cypryjskich zaprzyjaźnia się w Paryżu z cenionym polskim fizykiem (który wyjechał z Polski na fali antysemickiej w 1968 r.), będącym w wolnych chwilach również znakomitym pianistą. Mają wspólną pasję: fortepianowe popisowe transkrypcje. Karol Penson pokazuje Cyprienowi Katsarisowi własne opracowania polskich przedwojennych piosenek. Katsaris doznaje olśnienia: przecież te piosenki, melodyjne i melancholijne, mają niemało wspólnego z Chopinem i tym, co kompozytor oddawał polskim słowem: żal.
Cyprien Katsaris, Polish Nostalgia, NIFC
