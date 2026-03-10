Przejdź do treści
Bartek Chaciński
10 marca 2026
Muzyka

Pół słoika

Recenzja płyty: Dżem, „Sobie potrzebni”

Dżem, „Sobie potrzebni” Dżem, „Sobie potrzebni” materiały prasowe
Jak na pierwszą od 15 lat nową płytę Dżemu, zespołu z ponad 50-letnią historią, „Sobie potrzebni” pojawiło się bez wielkiego szumu.

Jak na pierwszą od 15 lat nową płytę Dżemu, zespołu z ponad 50-letnią historią, „Sobie potrzebni” pojawiło się bez wielkiego szumu. A przełomów dla tego składu jest tu więcej, bo to pierwszy album z Sebastianem Riedlem – synem Ryszarda – przy mikrofonie, a przy okazji zestaw skomponowany przez różnych członków zespołu, ale do tekstów jednego autora – Mirosława Bochenka. Wbrew deklaracji o „zupełnie świeżym Dżemie” rzuconej przez Riedla, tym przełomom nie towarzyszy jednak żadna muzyczna wolta. Pierwsza część ma nieco bardziej rockowy charakter, mocne refreny „Idzie lepsze” czy „Duszy” niosą bardzo schematyczne i dość ciężkie rytmicznie kompozycje.

