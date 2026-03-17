Bartek Chaciński
17 marca 2026
Muzyka

W górę

Recenzja płyty: Ralph Kaminski, „Góra”

Przejście Ralpha Kaminskiego pod skrzydła dużej wytwórni na razie pozostaje bez wpływu na jego muzykę. „Góra” to płyta nawiązująca retrospekcjami i portretami konkretnych osób z życia autora („Ania”, „Szafa Romana”) do poprzedniego „Balu u Rafała”, ale utrzymana już w innym tonie – trochę jakby Kaminski chciał czerpać inspiracje z początków własnej kariery. Wciąż blisko mu do tradycji polskiej piosenki, między jej literackością a festiwalowością.

Ralph Kaminski, Góra, Universal

Polityka 12.2026 (3556) z dnia 17.03.2026; Afisz. Premiery; s. 73
Zastępca redaktora naczelnego „Polityki”. Dziennikarz i publicysta zajmujący się muzyką, kulturą popularną oraz młodym językiem. W „Polityce” od kwietnia 2010 r. Wcześniej w starej „Machinie”, „City Magazine”, „Przekroju”. Współpracuje z radiową Trójką. Autor serii „Słowników najmłodszej polszczyzny”, członek Rady Języka Polskiego.
