Recenzja płyty: Ralph Kaminski, „Góra”

Przejście Ralpha Kaminskiego pod skrzydła dużej wytwórni na razie pozostaje bez wpływu na jego muzykę. „Góra” to płyta nawiązująca retrospekcjami i portretami konkretnych osób z życia autora („Ania”, „Szafa Romana”) do poprzedniego „Balu u Rafała”, ale utrzymana już w innym tonie – trochę jakby Kaminski chciał czerpać inspiracje z początków własnej kariery. Wciąż blisko mu do tradycji polskiej piosenki, między jej literackością a festiwalowością.

Ralph Kaminski, Góra, Universal