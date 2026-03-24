Recenzja płyty: Voo Voo, „Dźwięczność”

W wywiadach Wojciech Waglewski podchodzi do tej płyty, jak gdyby została nagrana i wydana mimochodem, tymczasem robi wrażenie jednej z najbardziej koniecznych w całym repertuarze Voo Voo. Zeszłoroczne pożegnanie żony lidera grupy – tej samej, dla której 35 lat temu nagrał album „Waglewski Gra-żonie” – wywarło oczywiście potężny wpływ na teksty. To do niej skierowana jest tytułowa „Dźwięczność”, jeden z rzadkich momentów, gdy jako gitarzysta tak zdecydowanie zwraca się w stronę prostego liryzmu klasycznego rocka.

