Bartek Chaciński
24 marca 2026
Muzyka

Gama możliwości

Recenzja płyty: Voo Voo, „Dźwięczność”

Voo Voo, „Dźwięczność"
W wywiadach Wojciech Waglewski podchodzi do tej płyty, jak gdyby została nagrana i wydana mimochodem, tymczasem robi wrażenie jednej z najbardziej koniecznych w całym repertuarze Voo Voo. Zeszłoroczne pożegnanie żony lidera grupy – tej samej, dla której 35 lat temu nagrał album „Waglewski Gra-żonie” – wywarło oczywiście potężny wpływ na teksty. To do niej skierowana jest tytułowa „Dźwięczność”, jeden z rzadkich momentów, gdy jako gitarzysta tak zdecydowanie zwraca się w stronę prostego liryzmu klasycznego rocka. 

Voo Voo, Dźwięczność, e-muzyka

Polityka 13.2026 (3557) z dnia 24.03.2026; Afisz. Premiery; s. 72
Zastępca redaktora naczelnego „Polityki”. Dziennikarz i publicysta zajmujący się muzyką, kulturą popularną oraz młodym językiem. W „Polityce” od kwietnia 2010 r. Wcześniej w starej „Machinie”, „City Magazine”, „Przekroju”. Współpracuje z radiową Trójką. Autor serii „Słowników najmłodszej polszczyzny”, członek Rady Języka Polskiego.
