„Wyzwolenia” to parafraza dzieła Wyspiańskiego i dowód, że Drab po zdobyciu kilku nagród nie wpadła w samouwielbienie, tylko potraktowała to jako zachętę do dalszej pracy i rozwoju.

Aktorka, dramatopisarka i reżyserka. „Olśniewająco wszechstronny talent, jaki wykwitł nam na teatralnej glebie” – pisze Jacek Sieradzki w nominacji. Sama postrzega teatr jako „miejsce szalenie demokratyczne”: „Teatr rodzi się z buntu, z ciekawości, chęci zrozumienia, wtargnięcia w obcą przestrzeń, zbadania jej. (…) Jeśli teatr nie porusza, nie budzi egzystencjalnego niepokoju, jest zły” – tłumaczyła we wrocławskiej „Gazecie Wyborczej”.