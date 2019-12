Nominacja w kategorii Film: Bartosz Kruhlik

Nominacja za reżyserię i scenariusz filmu „Supernova”. Polska wieś, którą pokazuje na niewielkim odcinku szosy, widoczna tu jest jak na dłoni.

O „Supernovej” zrobiło się głośno, gdy wraz z trzema innymi filmami nie dostała się do gdyńskiego konkursu. Wybuchł skandal. Na skutek protestów środowiska przywrócono ją na listę i wygrała w kategorii najlepszy debiut. Główną zaletą filmu jest to, że równie przekonująco pokazuje ludzkie dramaty, jak i społeczno-polityczną atmosferę współczesnej Polski. Kruhlik nie potrzebował do tego wielkiego budżetu i więcej niż 16 dni zdjęciowych. „Wystarczyły: skrawek wiejskiej drogi, kilkunastu nieopatrzonych aktorów, wrażliwość i dobry scenariusz” – ocenia Barbara Hollender.