Nominacja w kategorii Muzyka poważna: Jakub Józef Orliński

Właśnie ukazała się „Facce d’amore”, jego druga płyta, tym razem poświęcona muzyce świeckiej. Ale niektórzy nominują go po prostu: „za całokształt”.

Nazwisko 29-letniego, urodzonego w Warszawie, kontratenora pojawia się w naszych nominacjach już drugi raz; niektórzy nominujący powtarzali nawet swoje zeszłoroczne uzasadnienia. Inni, jak Marlena Wieczorek, piszą po prostu: „za całokształt”. Przypomnijmy: na studia trafił po szkole plastycznej i śpiewaniu w Zespole Męskim Gregorianum; studiował na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie Anny Radziejewskiej, od 2012 r. uczęszczał do Akademii Operowej przy Operze Narodowej, a w latach 2015–17, dzięki stypendium otrzymanym przez Fulbright Polska, odbył studia podyplomowe w nowojorskiej The Juilliard School of Music.