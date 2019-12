Nominacja w kategorii Kultura cyfrowa: Dawid Ciślak (Polyslash)

Gra „We. The Revolution” tego niezależnego studia to głos w pełni wykorzystujący potencjał medium pozwalający żądać od odbiorcy zajmowania stanowiska w trudnych sytuacjach.

Grom wideo zdarza się mieć wydźwięk polityczny, pełnić rolę krytycznej analizy doczesności, stawiać przed odbiorcą lustro. „We. The Revolution” małego, niezależnego studia Polyslash z Krakowa jest jednak głosem wyjątkowym. To, jak pisaliśmy w „Polityce”, jeden z najważniejszych artystycznych komentarzy do sytuacji współczesnej Polski. Przenikliwy, dojrzały, w pełni wykorzystujący unikalny potencjał interaktywnego medium, pozwalający żądać od odbiorcy zajmowania stanowiska w trudnych sytuacjach – konfrontując go w ten sposób z samym sobą.