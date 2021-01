Recenzja spektaklu: „Jeńczyna”, reż. Monika Strzępka

„Jeńczyna” ma wyrażać ból z powodu braku języka do rozmowy o seksie. I ten ból z widzem zostaje na długo.

Słychać, że Paweł Demirski pisze scenariusze kolejnych seriali, a pandemia przesunęła jego debiut reżyserski. Jako dramaturg jest wciąż obecny – w warszawskim Teatrze Polskim na premierę czeka spektakl inspirowany postacią Magdy Gessler – ale transmitowana z krakowskiego Starego Teatru premiera „Jeńczyny” każe zauważyć zmianę. Demirski, oraz Strzępka, do tego stopnia odchodzą tu od stylu, który uczynił ich teatr mocnym, oryginalnym, skłaniającym do dyskusji i wyczekiwanym, że właściwie można by nie zauważyć, że to ich przedstawienie. Porywająca „fraza Demirskiego” jest tu obecna w śladowych ilościach, podobnie jak rozpacz i desperacja, po mistrzowsku łączone z czarnym humorem.

Paweł Demirski, Jeńczyna, reż. Monika Strzępka, Stary Teatr w Krakowie online