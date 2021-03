Recenzja spektaklu: „Krasz”, reż. Natalia Korczakowska

Dwuipółgodzinna opowieść o pretensjonalnym narcyzie.

Spektakl zaczyna się sceną ze zuniformizowanymi bohaterami – aktorzy noszą takie same lateksowe głowy i stroje piłkarskie z numerem 1 na koszulkach – grającymi mecz, w którym wszyscy mają być zwycięzcami, a główną wartością jest empatia i dbałość o uczucia swoje i innych. A jednak nie wszyscy są szczęśliwi. To punkt wyjścia do dwuipółgodzinnej opowieści o pretensjonalnym narcyzie (Paweł Smagała), którego głównym problemem życiowym jest niemożność osiągnięcia orgazmu, jego równie sztucznej, rozerotyzowanej żonie (Sonia Roszczuk), wydumanym artyście (Rob Wasiewicz) oraz uczestniczkach i uczestnikach (m.in. grany przez Bartosza Porczyka kaskader Seagrave) organizowanych przez nich samochodowych kraks. Kraksy mają być wyzwalaczami emocji w pozbawionym ich (lub możliwości ich wyrażania) świecie.

J.G. Ballard, Krasz, reż. Natalia Korczakowska, Studio Teatrgaleria w Warszawie