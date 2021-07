Recenzja spektaklu: „Straszny dwór”, reż. Ilaria Lanzino

Poznański Teatr Wielki idzie do remontu, ale artyści nie milkną.

Poznański Teatr Wielki idzie do remontu, ale artyści nie milkną. Pierwszą premierą poza gmachem, w hali AWF, była opera patrona teatru Stanisława Moniuszki. „Straszny dwór” był przedmiotem zeszłorocznego międzynarodowego konkursu European Opera-directing Prize; edycja ta miała miejsce właśnie w Poznaniu. Wygrała młoda włoska reżyserka Ilaria Lanzino, a ta premiera jest realizacją nagrody. Jurorom przypadło do gustu połączenie tradycji ze współczesnością, choć przeciętnemu widzowi wizja ta może wydać się nieco zagmatwana. Lanzino umieściła męskich bohaterów w dawnym dekorze, w zbrojach i z husarskimi skrzydłami, a kobiety – w strojach współczesnych: wąskich dżinsach i kolorowych koszulkach (dwór w Kalinowie to geometryczna konstrukcja na kształt dzieł Katarzyny Kobro).

Szczegóły: operavision.eu

Stanisław Moniuszko, Straszny dwór, reż. Ilaria Lanzino, Teatr Wielki w Poznaniu