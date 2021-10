Recenzja spektaklu: „Houston, macie problem!”

Nazwa drugiej siedziby Klubu Komediowego – Rakieta Klub – zobowiązuje. Nowy spektakl orbituje wokół Ziemi i jej problemów.

Nazwa drugiej siedziby Klubu Komediowego – Rakieta Klub – zobowiązuje. Nowy spektakl orbituje wokół Ziemi i jej problemów. „Houston, macie problem!” (Mateusz Płocha) to rewia, na którą składają się monologi, skecze i piosenki będące komentarzem do aktualnych wydarzeń z perspektywy kosmicznej, czyli, przynajmniej teoretycznie, gwarantującej bezpieczny dystans od coraz bardziej przerażającej rzeczywistości. Całość zmieniającego się z pokazu na pokaz komediowego szoł spina przewrotna konferansjerka Michała Sufina, która sama w sobie jest sporą atrakcją wieczoru. Nie zabrakło obowiązkowego nawiązania do przejażdżki Jeffa Bezosa po Kosmosie – w monologu... warszawskiej Syreny, a autorzy kolejnych utworów przyglądają się m.in. polityce.

Houston, macie problem!, Klub Komediowy w Rakieta Klub w Warszawie