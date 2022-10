Recenzja spektaklu: „Rodzina”, reż Justyna Sobczyk

„Rodzina” to spektakl, w którym grają aktorzy z niepełnosprawnościami intelektualnymi.

„Rodzina” to spektakl, w którym aktorzy z niepełnosprawnościami intelektualnymi grają nie tylko – oswojone już – role synów i córek, ale także na przemian z profesjonalistami wcielają się w postacie małżonków, rodziców, obiektów westchnień czy uwodzicielskich sąsiadek. Konfrontuje to widza w sposób bezpośredni z pytaniami o normy społeczne, każe mu przyjrzeć się jego własnym przekonaniom i przyzwyczajeniom. Jednocześnie badając otwartość na odwrotność powszechnej sytuacji wcielania się aktorów zawodowych, normatywnych w bohaterów z niepełnosprawnościami. Teatr 21 od lat współpracuje z publicznymi scenami, dowodząc, że może to dawać świetne efekty. Najambitniejszym i najciekawszym pod względem artystycznym i emocjonalnym efektem takiej kolaboracji pozostaje porywająca „Rewolucja, której nie było”, zrealizowana z aktorami Biennale Warszawa i muzykami grupy Pokusa. Ale „Rodzina” ma swoje znaczenie i swoje momenty, na czele z poruszającym finałem.

Rodzina, scen. Natalia Fiedorczuk, reż. Justyna Sobczyk, TR Warszawa i Teatr 21